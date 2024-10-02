محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف وتطوير الطرق بقويسنا والشهداء

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية لمركزي قويسنا والشهداء في تنفيذ خطط رصف وتطوير الطرق، وأعمال التجهيزات النهائية ووضع طبقة البوتامين لشارع مصطفى فهمى تمهيداً لرصفه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع رصف الطرق لإحداث نقلة نوعية بمنظومة شبكات الطرق والشوارع الداخلية تنفيذاً لرؤية مصر 2030.



وحرص على متابعة تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشارع ضيف بقويسنا ، وتركيب البلدورات بالجزيرة الوسطي بطريق المنطقة الصناعية بطول 1200م استكمالا لأعمال الرصف .



واطلع محافظ المنوفية، على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بموقف قويسنا النموذجي الجديد لرفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ وذلك ضمن خطة المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة ، وكذا متابعة أعمال قطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية نادر بالوحدة القروية بزاوية الناعورة تمهيداً لفرد طبقات السن وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الشهداء .



وأكد محافظ المنوفية، ضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية .