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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الوكرة بقيادة حمدي فتحي يواجه رافشان الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2

حمدي فتحي
حمدي فتحي

يحل فريق الوكرة القطري، الذي يضم اللاعب المصري حمدي فتحي، ضيفًا ثقيلاً على رافشان بطل طاجيكستان، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على استاد "هيسور المركزي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.

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الوكرة يهزم الريان بثنائية بحضور حمدي فتحي وتريزيجيه في الدوري القطري

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حمدي فتحي في مواجهة قوية مع الوكرة ضد تركتور الإيراني

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الدحيل يعبر الوكرة.. والتعادل يحسم مواجهة العربي والخور في دوري نجوم قطر



يسعى الوكرة إلى تحقيق فوز يعيد له التوازن بعد خسارته القاسية في الجولة الأولى أمام تراكتور الإيراني بنتيجة 0-3 وعلى الجانب الآخر، أظهر رافشان إمكانياته الجيدة بالتعادل خارج ملعبه مع موهون باجان في مباراته الأولى.

يدخل الوكرة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الأخير على الخور في الدوري القطري، حيث فاز 3-1، وقدم حمدي فتحي أداءً مميزًا خلال المباراة.

حاليًا، يحتل الوكرة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يتجمد رصيد الخور عند 3 نقاط في المركز العاشر.

تترقب الجماهير هذه المباراة، حيث يأمل الوكرة في استعادة نغمة الانتصارات.

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