الدحيل يعبر الوكرة.. والتعادل يحسم مواجهة العربي والخور في دوري نجوم قطر

استطاع فريق الكرة الأول بنادي الدحيل إستعادة صدارة جدول ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوزه على مضيفه الوكرة 2 /صفر السبت في المرحلة الرابعة، وذلك بعد ساعات من صعود الأهلي إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على مضيفه قطر 1 /صفر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل العربي مع ضيفه الخور 1 /1.

ورفع الدحيل رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات متتالية لينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، وتوقف رصيد قطر عند ثلاث نقاط في المركز التاسع ورصيد الوكرة عند خمس نقاط في المركز السادس.

وعلى استاد الجنوب، تقمص البرازيلي ايدميلسون جونيور دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز للدحيل في الدقيقتين 13 و27، قبل طرد زميله الفرنسي إبراهيما ديالو في الدقيقة 48.

وعلى استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، يدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للألماني جوليان دراكسلر الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 69.

وعلى استاد حمد الكبير، تقدم أحمد علاء الدين عبدالمتعال بهدف للعربي في الدقيقة 33 ثم لعب الخور بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 لطرد خالد رضوان.

وكان بمقدور العربي تسجيل هدفا أخر في الثواني الأخيرة للشوط الأول لكن رودريجو سانشيز رودريجيز أهدر ضربة جزاء لأصحاب الارض.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف عبدالعزيز هزاع الحصيه هدف التعادل القاتل للخور.

ورفع العربي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف عن الخور صاحب المركز التاسع.