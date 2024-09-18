الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حمدي فتحي في مواجهة قوية مع الوكرة ضد تركتور الإيراني

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد فريق الوكرة القطري، الذي يلعب في صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، لمواجهة قوية ضد تركتور الإيراني في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا . 

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وتُقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، حيث يسعى الوكرة لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية.

يسعى حمدي فتحي إلى قيادة فريقه نحو الفوز، حيث يأمل الوكرة في تحقيق انتصار يعزز من فرصه في المنافسة بالبطولة القارية. يأتي هذا اللقاء في وقت حساس، حيث يبحث الوكرة عن انطلاقة مثالية في مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.


طالب مدرب الوكرة، الإسباني ميغيل أنجل، اللاعبين بالتحلي بأقصى قدر من الجدية والالتزام، مشددًا على أهمية استغلال الفرص والتسجيل مبكرًا لضمان الفوز. 

يجدر بالذكر أن الوكرة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري، ويتواجد في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2، إلى جانب أندية تركتور سازي تبريز الإيراني، موهون باجان سوبر جاينت الهندي، ورافشان بطل طاجيكستان.
 


موعد المباراة
 

تقام مباراة الوكرة ضد تركتور الإيراني اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. ينتظر مشجعو الفريقين هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث تعتبر انطلاقة هامة في البطولة الآسيوية. ستشهد الأجواء حماسًا كبيرًا مع تطلعات اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية.
 

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الجريدة الورقية