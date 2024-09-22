الوكرة يهزم الريان بثنائية بحضور حمدي فتحي وتريزيجيه في الدوري القطري

حقق فريق الوكرة فوزًا مهمًا على الريان بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري القطري.



شهدت المباراة مشاركة نجمي منتخب مصر، محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي، في التشكيل الأساسي لكل من الريان والوكرة منذ البداية.



افتتح الوكرة التسجيل في الدقيقة الثامنة، حيث تمكن حمدي فتحي من قطع الكرة في منتصف الملعب، لتصل إلى جيلسون ندالا الذي سددها من خارج منطقة الجزاء في شباك الريان.



عزز ريكاردو جوميز تقدم الوكرة بتسجيل الهدف الثاني عبر رأسية قوية من عرضية داخل منطقة الجزاء.



موقف الوكرة والريان:



بهذه النتيجة، ارتقى الوكرة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد الريان عند 6 نقاط في المركز السابع.

