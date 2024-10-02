أستون فيلا يستضيف بايرن ميونخ في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق أستون فيلا مع بايرن ميونخ اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا للموسم 2024-25.

يدخل أستون فيلا المباراة وهو يمتلك 3 نقاط بعد فوزه الكبير على يونج بويز السويسري 3-0. في المقابل، حقق بايرن ميونخ انتصارًا ساحقًا على دينامو زغرب بنتيجة 9-2، مما يمنحه الأفضلية بفارق الأهداف رغم تساوي الفريقين في النقاط.

تاريخيًا، التقى الفريقان مرة واحدة في السابق، حيث انتصر أستون فيلا 1-0 في نهائي بطولة أوروبا للأندية البطلة عام 1982. على الرغم من ذلك، لم يخسر بايرن ميونخ سوى مباراة واحدة في آخر 10 مواجهات بدوري الأبطال ضد الأندية الإنجليزية.

تعتبر إصابة هاري كين في الكاحل مؤثرًا، لكنه يأمل في المشاركة واستعادة ذكرياته التهديفية على ملعب فيلا بارك، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين في 6 زيارات سابقة.

تتجه الأنظار إلى هذه المباراة المثيرة التي تجمع بين فريقين يسعيان لتحقيق الانتصارات في دوري الأبطال.