الفونسو ديفيز يثير الشكوك مجدداً حول مستقبه مع بايرن ميونخ

أثار الكندي الفونسو ديفيز الجدل مرة أخرى حول مستقبله مع فريقه بايرن ميونخ الألماني في السنوات المقبلة.

وينتهي عقد الفونسو ديفيز مع العملاق البافاري بنهاية الموسم الجاري وسط إهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه في صفقة إنتقال حر الصيف المقبل.

ورفض ديفيز الرد على سؤال وجه له حول استمراره مع البايرن وتجديد تعاقده قائلاً: “ تجديد عقدي، هذا سؤال جيد لكن عليك أن تستفسر عن الامر من وكيل أعمالي ”.

وأكمل: “ سواء بقيت هنا أو غادرت، سيظل لبايرن ميونخ دائماً كانة خاصة في قلبي ”.

وأتم ديفيز: “ في الوقت الحالي أركز فقط على مبارياتي مع الفريق ولا أهتم بكل ما يثار عن مستقبلي ”.