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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة هاري كين

هاري كين
هاري كين

كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ تفاصيل إصابة اللاعب الإنجليزي هاري كين بعدما اُصيب خلال مواجهة باير ليفركوزن ببطولة الدوري.

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وغادر هاري كين غادر ملعب أليانز اَرينا في الدقيقة 86، حيث دخل بدلًا منه الألماني توماس مولر، مما جعله يقوم بإجراء فحوصات طبية صباح اليوم الأحد.

ووفقًا للفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب الإنجليزي صباح اليوم، فيعاني اللاعب من إصابة قوية في الكاحل، لكن لم يتم تحديد مدة الغياب المتوقعة، ولكن في الوقت ذاته أكد النادي أن المشاعر إيجابية بشأن الإصابة.

وكانت مواجهة بايرن ميونخ وليفركوزن قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي شهدها ملعب أليانز أرينا، ببطولة الدوري الألماني.

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