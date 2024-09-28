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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بايرن ميونخ يواجه باير ليفركوزن في قمة الدوري الألماني

بايرن ميونخ وباير
بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الألمانية إلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، مساء اليوم السبت، لمتابعة واحدة من أبرز مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني "البوندسليجا" للموسم الحالي 2024-2025. 

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اللقاء المرتقب سيجمع بين بايرن ميونخ، متصدر جدول الترتيب، وضيفه باير ليفركوزن، حامل لقب الموسم الماضي، في مواجهة مليئة بالندية والإثارة.

 موعد المباراة

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في إطار منافسات الجولة الخامسة من البوندسليجا اليوم، السبت 28 سبتمبر 2024، على أرضية ملعب "أليانز أرينا".

 ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

 القنوات الناقلة

يمكن لعشاق الدوري الألماني متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، حيث ستُنقل المباراة على قناة beIN Sports 5، التي تمتلك حقوق بث الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المباراة تعد اختباراً قوياً لكل من الفريقين في سعيهما نحو تعزيز مواقعهما في البطولة، خاصة مع اقتراب المنافسة من مراحلها المبكرة التي قد تحدد مسار الفرق الكبرى في هذا الموسم.

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