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الخارجية الإسرائيلية تنفي أنباء عن اختطاف سفيرها في قبرص
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان على الجليل الغربي والكرايوت

إطلاق صواريخ أرشيفية
إطلاق صواريخ أرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" برصد إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان على منطقتي الجليل الغربي والكرايوت شمال حيفا.

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جيش الاحتلال: الفرقة 36 انضمت للمناورات البرية على جبهة لبنان

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الاحتلال يقتحم عدة مدن فلسطينية فجر اليوم

عقلية قادة المعارك في إسرائيل تدفع المنطقة لحرب إقليمية

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي أحمد زكارنة، قال إن حزب الله لا توجد لديه إشكالية الدخول في مفاوضات، إلا أن الجانب الإسرائيلي لا يريد هذه المفاوضات، كما أن حزب الله قد فوض الرئيس نبيه بري بإجراء المفاوضات كما كان الحال في حرب 2006.

وأضاف «زكارنة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن ما تشهده تل أبيب ويافا مؤشر على أن جميع الساحات تشهد تصعيدا خطيرا، كما أن اتصال بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي بوتين له دلالات سياسية لا ترتبط فقط بمحاولة لجم إيران ولكن جاء بطلب من الدولة الأمريكية لقراء العقل الروسي إذا ما انزلقت الأمور إلى حرب موسعة ربما تؤدي لحرب عالمية ثالثة إذا انخرطت فيها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

منطقة الشرق الأوسط

وأكد أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة بشكل اضح وصريح، فالحكومة الإسرائيلية تدفع منطقة الشرق الأوسط إلى حالة اشتعال كاملة لن تقف عند لبنان فقط، وما تشهده الساحة السورية من ضربات يفيد بأن العقلية التي تقود المعارك في إسرائيل تريد دفع المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة.

الجريدة الورقية