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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

جيش الاحتلال: الفرقة 36 انضمت للمناورات البرية على جبهة لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكد جيش الاحتلال، أن وحدات مشاة ومدرعات نظامية تنضم إلى العملية البرية في لبنان، بالتزامن مع التصعيد والإعلان عن اجتياح بري محدود للبنان من قبل جيش الاحتلال، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

 

وأوضح جيش الاحتلال، أن الفرقة 36 انضمت إلى المناورات البرية على جبهة لبنان وتضم مقاتلي لواء جولاني، مع التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ومن جانب أخر، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الهجوم الإيراني بالصواريخ كان منظما وواسعا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 وشدد المتحدث على أنهم فى حرب متعددة الجبهات منذ فترة طويلة، وهناك خطط وتقييمات متواصلة للتطورات.

إيران أطلقت 100 صاروخ باليستي

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل عبرية، إن إيران أطلقت 100 صاروخ باليستي وصاروخ كروز باتجاه إسرائيل، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم صاروخي إيراني.

أغلقت إسرائيل المجال الجوي، ووجهت الرحلات إلى مطارات بديلة خارج تل أبيب.

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