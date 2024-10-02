الاحتلال يقتحم عدة مدن فلسطينية فجر اليوم

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة مناطق فلسطينية فجر اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، وسط تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم، عدة مناطق في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لمراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مراح رباح جنوبا وداهمت منزل المواطن محمد اسماعيل إبراهيم الشيخ، كما اقتحمت قرية حوسان غربا وداهمت منزل المواطن علي عبد القادر حمامرة.

وشهد مخيمي عسكر وبلاطة شرق نابلس، اقتحام أيضًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، وأفادت مصادر فلسطينية بأن آليات احتلالية عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية لنابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة شرقا، وحاصرت منزلا في مخيم عسكر.

استشهاد 9 مواطنين وإصابة 20 أخرون في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوى نازحين

وخلال الليلة، استشهد 9 مواطنين، وأصيب نحو 20 آخرون، في قصف طيران الاحتلال الصهيوني مدرسة ومعهدا للأيتام يؤويان نازحين في مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 17 آخرين بجروح.

كما استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال "معهد الأمل للأيتام" الذي يؤوي نازحين غرب غزة.