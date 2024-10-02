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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رئيس الوزراء البريطاني يبحث تصاعد الأوضاع بالشرق الأوسط مع نتنياهو وماكرون وشولتس

كير ستارمر
كير ستارمر

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هاتفيا مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الوضع المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

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وبحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية، أكد ستارمر - خلال اتصاله الهاتفي مع نتنياهو - أهمية وقف إطلاق النار في لبنان لإفساح المجال أمام حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

كما ناقش ستارمر ونتنياهو الوضع في غزة وأهمية وقف إطلاق النار والعمل على إعادة الرهائن إلى ديارهم.

وأدان ستارمر الهجوم الإيراني على إسرائيل، وأعرب عن التزام المملكة المتحدة الثابت ب"أمن إسرائيل وحماية المدنيين.

وخلال مكالمته مع ماكرون وشولتس، اتفق الزعماء على وجود حاجة ملحة لخفض التصعيد، مع احتياج جميع الأطراف إلى ضبط النفس عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأدان ستارمر وماكرون وشولتس الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء أمس وأقروا بالخطر الكبير المتمثل في التصعيد الإقليمي، مؤكدين أن مزيدا من التصعيد ليس في مصلحة أحد وأن جميع الأطراف يجب أن تتحلى بضبط النفس.

وفيما يتعلق بلبنان، ناقش الزعماء الثلاثة الحاجة إلى وقف إطلاق النار لإفساح المجال لحل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي المتحدة رقم 1701.

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