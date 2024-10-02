ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد الاحداث في الشرق الأوسط

تصدر سعر النفط والشرق الأوسط، حركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الاحداث بين إسرائيل الصهيونية وإيران.

وشهد اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا ويعطل إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية وذلك عقب إطلاق إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

النفط .. ارتفاع خام برنت

ووفق لوكالة "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا بما يعادل 1.13 بالمئة إلى 74.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 70.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، منخفضا قليلا عن ارتفاعه بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل أمس الثلاثاء ردا على الحملة الإسرائيلية ضد حلفاء طهران في حزب الله في لبنان.

يذكر أن إيران، تعتبر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أحد أكبر منتجي النفط في المنطقة.

وقال بنك "إيه إن زد" للأبحاث في مذكرة "إن التدخل المباشر لإيران، العضو في منظمة أوبك، يثير احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط"، في إشارة إلى الصراع في الشرق الأوسط، مضيفًا أن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 3.7 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، في حين قالت طهران إنها أنهت ضرتها على دولة الاحتلال ولكن أي رد انتقامي سيقابل "بدمار واسع النطاق"، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.

ومن جانبه أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، حليفتها منذ فترة طويلة، وقرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بشأن الشرق الأوسط اليوم.

إيران تمثل 4% من إنتاج النفط العالمي

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "إن التصعيد الكبير من جانب إيران قد يؤدي إلى جلب الولايات المتحدة إلى الحرب، وتمثل إيران نحو 4% من إنتاج النفط العالمي، لكن الاعتبار المهم سيكون ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستزيد الإنتاج إذا تعطلت الإمدادات الإيرانية".

فيما تجتمع لجنة من وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة السوق، ولا يتوقع إجراء أي تغييرات في السياسة ، ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم روسيا، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا شهريا اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وقال بنك إيه إن زد في مذكرة "أي اقتراح باستمرار زيادات الإنتاج قد يعوض المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط".

أما عن بيانات المخزونات الأميركية فجاءت متباينة حيث انخفضت مخزونات النفط الخام والمقطرات الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين، حسبما قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.