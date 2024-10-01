مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، عند مستوى 4696.46 نقطة منخفضًا 13.9 نقطة وبنسبة 0.29 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4710.31 نقاط.

الأسهم

وبلغت قيمة التداول مليونين و27 ألفًا و476 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 28 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و815 ألفًا و466 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.062 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.50 مليار ريال عُماني.

الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية جلسة تداولاته خلال، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، مرتفعًا بواقع 15.79 نقطة، أي بنسبة 0.15 %، ليصل إلى مستوى 10629.880 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 194 مليونًا و970 ألفًا و459 سهمًا، بقيمة 432 مليونًا و492 ألفًا و533.717 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16386 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارًا و854 مليونًا و230 ألفًا و878.790 ريالًا، مقابل 620 مليارًا و84 مليونًا و212 ألفًا و829.980 ريالًا في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر أسواق الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، عند مستوى 2,008.59 نقاط بانخفاض قدره 4.18 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 803.00 نقاط بارتفاع قدره 1.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا اليوم 780,089 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 153,362 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.

الأسهم اليابانية ترتفع نحو 2% مع تعيين إيشيبا رئيسا للوزراء

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 2% خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، مدعوما بأداء الأسهم المرتبطة بالدفاع بعد أن أكد البرلمان تعيين وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا رئيسا للوزراء.

وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.93% ليصل الى مستوى 38651.97 نقطة، بعد أن هبط نحو 5% في الجلسة السابقة.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته الى نحو 1.69% ليصل إلى مستوى 2690.78 نقطة.

وسجلت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر مكاسب على المؤشر نيكاي، إذ قفز سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 8.3%.

في حين ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وسهم آي.اتش.آي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 7.84 بالمئة و7.35% على الترتيب.

وارتفعت أسهم شركات التصدير أيضا فى أسواق الأسهم اليابانية وسط ضعف الين. وارتفع الدولار بعد أن رفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الليلة الماضية الرهانات على المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وصعد سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.1% وسهم هوندا موتور بما يصل نسبته نحو 2.29%.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون وسهم أدفانتست 2.97% و2.21% على الترتيب.