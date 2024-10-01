بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2024، ليلغق مؤشرها السوق العام على ارتفاع بنحو 20.43 نقطة بنسبة بلغت 0.29 % ليبلغ عند مستوى 7156.71 نقطة.

وجرى تداول 8ر493 مليون سهم عبر 24161 صفقة نقدية بقيمة 6ر77 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 04ر41 نقطة بنسبة بلغت 65ر0 % ليسجل 72ر6317 نقطة من خلال تداول 5ر401 مليون سهم عبر 16764 صفقة نقدية بقيمة 2ر48 مليون دينار.

كما صعد مؤشر السوق الأول 95ر15 نقطة بنسبة بلغت 21ر0 % لينهي تداولاته عند 67ر7724 نقطة من خلال تداول 3ر92 مليون سهم عبر 7397 صفقة بقيمة 3ر29 مليون دينار.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 31796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 39242 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13782 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 7612 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10832 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3152 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 8045 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والسويدي إليكتريك، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة للخدمات التعليمية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.34 مليون وثيقة بدلًا من 3.33 مليون وثيقة.