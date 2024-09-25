بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع بمقدار 34.19 نقطة، ما نسبته 0.48 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 7202.89 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 439 مليون سهم، بقيمة 8ر76 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 21160 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 01ر0 في المئة، ما يعادل 76ر0 نقطة، ليصل عند مستوى 87ر6283 نقطة، من خلال تداول 9ر294 مليون سهم، عبر 13106 صفقات نقدية، بقيمة 5ر31 مليون دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 70ر44 نقطة، بنسبة بلغت 58ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 30ر7794 نقطة، من خلال تداول 144 مليون سهم، عبر 8054 صفقة، بقيمة 2ر45 مليون دينار.

وانخفض مؤشر (رئيس 50) 84ر14 نقطة، بنسبة بلغت 24ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 70ر6154 نقطة، من خلال تداول 184 مليون سهم، عبر 7266 صفقة نقدية، بقيمة 7ر19 مليون دينار.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 7393 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10521 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 8126 نقطة.