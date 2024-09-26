بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعملات اليوم الخميس 26-9-2024، ليغلق مؤشر السوق العام على انخفاض بنحو 5.82 نقاط بنسبة 0.08 % ليبلغ عند مستوى 7197.07 نقطة، وذلك من خلال تداول 412.9 مليون سهم عبر 20851 صفقة نقدية بقيمة 70.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 01ر12 نقطة بنسبة 19ر0%، ليغلق عند مستوى 86ر6271 نقطة، من خلال تداول 2ر306 ملايين سهم عبر 13094 صفقة نقدية بقيمة 6ر34 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول، 46ر4 نقاط، بنسبة 06ر0%، ليبلغ مستوى 84ر7789 نقطة، من خلال تداول 6ر106 ملايين سهم، عبر 7757 صفقة، بقيمة 5ر35 مليون دينار.

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 31442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 38708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13617 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 7471 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10643 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 3081 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 8138 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والقاهرة للخدمات التعليمية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وبنك قطر الوطني، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية. كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.33 مليون وثيقة بدلا من 3.32 مليون وثيقة.