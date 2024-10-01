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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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سماء الجنوب اللبناني تضيء بصواريخ عدة في اتجاه اسرائيل

انفجارات صواريخ لإيران
انفجارات صواريخ لإيران

أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بـأن سماء الجنوب اللبناني تضيء بصواريخ عدة في اتجاه اسرائيل، وكانت أطلقت إيران ما يزيد عن 100 صاروخ باليستي من الأراضي الإيرانية تجاه جميع أنحاء إسرائيل.

صواريخ باتجاه إسرائيل:

وشدد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن جيش الاحتلال، على أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل منذ قليل، وذلك حسبما جاء في بالتزامن مع تصاعد حدة العمليات العسكرية بين إيران وما يصفهم الخبراء السياسيين والدبلوماسيين “أذرع إيران” في المنطقة.

 

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

 

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