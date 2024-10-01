جامعة المنوفية تمنع دخول مرتدي السلاسل والشروال داخل الحرم الجامعي

حظرت جامعة المنوفية، دخول الطلاب بـ "الشروال والسلاسل لإعادة الانضباط داخل الحرم الجامعي والبناطيل المقطعة وقصات الشعر الغريبة، ولبس الشورت" على ضوء تكرار بعض الظواهر السلوكية المخالفة والمتكررة من بعض الطلاب.

كما شددت جامعة المنوفية على الانضباط داخل الحرم الجامعي، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، وأصدرت كلية التجارة تحذيرات لطلابها الجدد بالتحلي بالسلوك الحسن.

تحذيرات العام الدراسي الجديد في جامعة المنوفية



وحذرت كلية التجارة بجامعة المنوفية طلابها خلال بيان في ضوء تكرار الظواهر السلوكية المخالفة والمتكررة من بعض الطلاب والتي تتنافى مع القيم والأعراف الجامعية، والتي لا تليق بالحرم الجامعي ولذلك يتم حظر دخول الجامعة للطلاب الذين يقومون بسلوك مخالف.

وحددت الكلية بعض المحاذير للطلابها ومنها ارتداء البناطيل المقطعة، الشروال، لبس الشورت والبارمودا، ارتداء الشباب السلاسل والأساور.

ونظمت كلية التجارة بجامعة المنوفية اللقاء التعريفي ببرامج الكلية للطلاب الجدد للعام الدراسي الجامعي الجديد وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد علي وهدان عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد المجيد على وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وحضر اللقاء التعريفي كل من الدكتور محسن عبد الغفار عزام، رئيس قسم المحاسبة الدكتور أيمن أمين رئيس قسم الرياضة والإحصاء والتأمين، الدكتورة يارا عبد الواحد رئيس قسم الإدارة، أيمن عبد الحكيم المدير العام للكلية، ووائل الشاعر مدير رعاية الطلاب.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد وهدان عميد الكلية بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن كلية التجارة جامعة المنوفية من الكليات الرائدة والأكثر اختيارًا من قِبل طلاب الثانوية العامة، وخريجي الدبلومات التجارية كما أنها اختيار أولياء الأمور.

وأشار إلى أن ذلك الاختيار سيكون له الأثر الكبير فى حياتهم العملية في البرامج والخطط الدراسية المتطورة في الكلية مثل برنامج الساعات المعتمدة عربي وبرنامج الساعات المعتمدة إنجليزي، والبرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة BIS وFMI وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

ومن جانبه رحب الدكتور إبراهيم عبد المجيد علي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد وأوضح سيادته للطلاب البرامج التعليمية الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، والبرامج المميزة BIS وFMI من حيث نظام الدارسة والتقييم والخطط الدراسية ومميزات، وأهمية هذه البرامج الجديدة في سوق العمل، وأكد المشاركة في الأنشطة الجامعية المختلفة.

وأضاف أن عليهم وضع احتياجات سوق العمل عند اختيارهم التخصص الذين يرغبون في الانضمام له، كما أعرب سيادته عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تلك الاستعدادات، وعلى رأسهم إدارة رعاية الطلاب وإدارة شؤون التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

وكذلك قدم رؤساء الأقسام العلمية النصائح للطلاب الجدد التي يجب اتباعها خلال حياتهم الجامعية، وحثهم على الجد والاجتهاد في الدراسة وممارسة الأنشطة الجامعية المختلفة.

شهد اللقاء التعريفي عددا كبيرا من طلاب الفرقة الأولى، وفي ختام اللقاء تم الرد على جميع التساؤلات من جانب الطلاب، وتم التنويه على أن كل الإجراءات للبرامج ستكون متاحة إلكترونيا على موقع الكلية.