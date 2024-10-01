وزارة العمل تتابع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، اجتماعا تنظيمياً موسعاً مع مديري المناطق ، ومديري مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، لمتابعة سير العمل ، ودراسة المعوقات والصعوبات لتجنب حدوثها من أجل تحقيق أهداف وزارة العمل في ظل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، مع التشديد على بذل أقصى جهد لتوصيل الخدمة للمواطنين المستحقين بشكل لائق وكريم ، والعمل على زيادة فرص العمل اللائقة المتاحة فى القطاع الخاص داخل نطاق المحافظة ، للشباب من الجنسين، وتنفيذ البرامج التدريبية المهنية المجانية التي تؤهلهم لسوق العمل وفق خطط عمل وزارة العمل ، وتحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتفعيل دورها فى خدمة المواطنين والمجتمع من خلال الأجهزة التابعة لها من مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل ، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة وتوصيل الخدمات والدعم لمستحقيها ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين ، ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة بالمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة.

وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن ذلك اللقاء ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة.

وشددت مدير المديرية، خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من الخطط الموضوعة لتحقيق أعلى درجات الإنجاز في كافة ملفات العمل داخل المديرية ، وتنفيذ توجيهات وزير العمل على أرض الواقع ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط أولاً بأول من خلال الإدارات المختصة بالمديرية وتقديم تقارير دورية حول معدلات الأداء لكافة المكاتب العاملة بنطاق المحافظة ، بحضور فوزي صابر وكيل المديرية.