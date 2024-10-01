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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

غرفة عمليات داخل الأهلي للتجهيز لمباراة العين الإماراتي

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة النادي الأهلي تعطي إهتمام خاصا بمباراة العين الإماراتي والمقرر لها يوم ٢٩ من أكتوبر الجاري في بطولة الإنتركونتيننتال.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الإدارة تعمل على إتجاهين الأول فيما يخص الجانب الفني بالفريق من خلال إعادة ترتيب البيت وفرض حالة من الانضباط داخل الفريق .. والثاني هو الجانب التنظيمي ليخرج على أعلى مستوى خاصة بعدما منح الاتحاد الدولي فيفا النادي صلاحيات تنظيم المباراة وتحمله مسئوليه كافة الامور التنظيمية.

واتم شبانة بأن الإدارة تعمل حاليا على الحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة بالسعة الكاملة لإستاد القاهرة.

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