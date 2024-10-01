«رجال يد الأهلي» يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع نظيره فريق ماجديبورج الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء، ويسعى رجال يد الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف نهائي البطولة بعد تحقيق الفوز على سيدني الأسترالي، بنتيجة 49-15، وفي المباراة الثانية خسر الفريق أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 31-23.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد