مصرع ربة منزل ونجلها تحت الانقاض بعقار الجمرك بالاسكندرية

لقت ربة منزل ونجلها مصرعهما إثر انهيار عقار قديم بمنطقة رأس التين بغرب الاسكندرية، في حارة النعنانى متفرع من شارع رأس التين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كانت غرفة عمليات حي الجمرك الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار العقار رقم 6 حارة النعناني متفرع من شارع رأس التين، ووجود حالتين وفاة بمحل الواقعة.

وعلى الفور، انتقل اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط الإسكندرية واللواء عمرو عبد المنعم ، رئيس حي الجمرك الإسكندرية، وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات دفاع مدني وسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار بناء قديم، وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل وابنها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ووضع حي الجمرك حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على حياة المارة، فيما يجري رفع الأنقاض.