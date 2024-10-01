سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1-10-2024

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1-10-2024، بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.82 جنيه للشراء، 12.88 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.86 جنيه للشراء، 12.89 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.86 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.82 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.82 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.82 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.82 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.55 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.78 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.80 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأميركي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.

يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأميركية.

قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: "كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة".