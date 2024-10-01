أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1-10-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.26 جنيه للشراء، 48.36 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.70 جنيه للشراء، و53.88 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.83 جنيه للشراء، 12.89 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.70 جنيه للشراء.

53.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

64.51 جنيه للشراء.

64.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.83 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.60 جنيه للشراء.

158.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.12 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.24 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأميركي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.

يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأميركية.

قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: "كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة".

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا تمهد أيضًا لمزيد من الانكماش في الأسعار".