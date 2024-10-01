الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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انطلاق جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” بثًا مباشرًا لانطلاق جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

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وزير البترول يجتمع بأعضاء النواب والشيوخ ورجال الأعمال للترويج لفرص الاستثمار

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البرلمان يفتتح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني

يجتمع المجلس بحكم الدستور 

جدير بالذكر، أن المادة الدستورية 115 تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ  للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

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