انطلاق جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني (شاهد)

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” بثًا مباشرًا لانطلاق جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

يجتمع المجلس بحكم الدستور

جدير بالذكر، أن المادة الدستورية 115 تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.