وزير البترول يجتمع بأعضاء النواب والشيوخ ورجال الأعمال للترويج لفرص الاستثمار

اجتمع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع لفيف من أعضاء البرلمان والشيوخ ورجال الأعمال لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والغاز والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

قال المهندس كريم بدوى إن الفرص الاستثمارية فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج تضم 42 فرصة استكشافية فى البحرين المتوسط والأحمر ودلتا النيل والصحراوين الشرقية والغربية و4 اكتشافات غير منماة بالبحر المتوسط و15 فرصة فى مجال استغلال الحقول القديمة والمتقادمة بخليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل.

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق أهداف مصر فى النمو والتنمية واستغلال ثرواتها البترولية والتعدينية لافتا إلى أهمية دور الحضور فى الترويج واستغلال تلك الفرص المطروحة وتشجيع دخول استثمارات جديدة تسهم فى تحقيق أهداف زيادة الإنتاج، مؤكدا تقديم الوزارة والهيئات والشركات القابضة لكامل الدعم للمستثمرين فى تلك الفرص وتقديم الخدمات والدعم الفنى المطلوب عبر شركات الخدمات والمقاولات وشركات القطاع، والتى تمتلك خبرات متراكمة فى هذا المجال.

61 فرصة للبحث عن البترول في البحرين والصحراء والدلتا

هذا وقدم الدكتور محمد رضوان مدير عام بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج عرضا توضيحيا لما تقدمه البوابة والتى يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص المطروحة عليها ببيانات وافية، وشرح الفرص الاستثمارية المتنوعة المطروحة عبر البوابة للاستكشاف وتنمية موارد البترول والغاز وإنتاجها والتي يصل عددها إلى 61 فرصة، وما تتميز به هذه الفرص من احتمالات بترولية وغازية والاستثمارات المطلوبة لاستغلالها والعائد على الاستثمار وفق النموذج الاقتصادي المعد بواسطة فريق الدراسات الاقتصادية بالبوابة.

أبو العينين: توفير إمدادات الطاقة وتنوع مصادرها أمن قومي لمصر

بدوره، أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن توفير إمدادات الطاقة وتنوع مصادرها أمن قومي لمصر، وما نشهده في هذا المؤتمر الموسع من مشاركة للقطاع الخاص هو شكل جديد نحتاجه من أشكال التسويق الذي يشجع القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية بقطاع البترول، لافتاً إلى إن المجلس سيدرس هذا النموذج وكيفية التسويق له.

وقال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن دعم العمل والاستثمار فى المناطق البترولية أمر هام لأنه يقلل فاتورة الاستيراد ولابد من دعمه والتحفيز له وتذليل الصعاب أمام الراغب فى الاستثمار فيه، مشيراً إلى أن الاستماع للمستثمرين الجدد والقدامى هو أمر هام وتوفير بيانات وافية خاصة فيما يتعلق بالعوائد على الاستثمار.

وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول الفرص المطروحة من النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان والدكتور محمود دبوس رئيس شركة آى بى آر والمهندس إيهاب عوض رئيس شركة ترايدنت والنائب مجدى سليم وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة نهى فتحى أمين سر اللجنة ورجلى الأعمال صلاح دياب وأحمد أبوهشيمة.

حضر الاجتماع كل من النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب والمهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ولفيف من قيادات و أعضاء لجنتى الطاقة بالبرلمان (النواب والشيوخ) ولجنة الصناعة بالنواب وممثلى اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وشركات البترول الخاصة المصرية والشركات العالمية واتحاد البنوك ولفيف من كبار رجال الأعمال المصريين وقيادات قطاع البترول.