الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

البرلمان يفتتح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني

مجلس النواب
مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

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تلا مقرر الجلسة العامة لمجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 411  لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما قام مقرر جلسة النواب، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي.

ومن المقرر أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء.

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