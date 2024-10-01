الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مدبولي: الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة التحديات (فيديو)

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة التحديات، وتوقعات النمو للاقتصاد العالمي أقل من سابقتها إلا أنها تؤشر على الاستقرار، ومصر جزء من جميع التفاعلات الدولية تؤثر فيها وتتأثر بها.

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مدبولي: الحكومة تولي اهتمامًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر (فيديو)

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مدبولي: المؤسسات المالية العربية تدرك التحديات الراهنة وسبل التعامل معها

 أسواق العمل

وأضاف “مدبولي” خلال بدء انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أنه من المتوقع أن تشهد أسواق العمل في العالم تغيرات جذرية.

المؤسسات المالية العربية

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المؤسسات المالية العربية تعي تماما التحديات الراهنة وسبل التعامل معها، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجهات المالية العربية ونظيرتها الدولية لمواجهة التحديات الراهنة.

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