مدبولي: الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة التحديات (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة التحديات، وتوقعات النمو للاقتصاد العالمي أقل من سابقتها إلا أنها تؤشر على الاستقرار، ومصر جزء من جميع التفاعلات الدولية تؤثر فيها وتتأثر بها.

أسواق العمل

وأضاف “مدبولي” خلال بدء انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أنه من المتوقع أن تشهد أسواق العمل في العالم تغيرات جذرية.

المؤسسات المالية العربية

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المؤسسات المالية العربية تعي تماما التحديات الراهنة وسبل التعامل معها، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجهات المالية العربية ونظيرتها الدولية لمواجهة التحديات الراهنة.