الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مدبولي: المؤسسات المالية العربية تدرك التحديات الراهنة وسبل التعامل معها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى جميع الحضور بالدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد بالقاهرة اليوم، مؤكدًا أن الجميع يعمل في ظل تحديات هذه المرحلة، وأنه لا يخفى عن الجميع أن انعقاد الدورة يأتي في ظروف اقتصادية صعبة.

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وأضاف “مدبولي” خلال كلمته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، أن حكامات الدولة موضوعة في تحديات كبيرة، وأن التعامل يكون بأساليب حديثة.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية العربية تدرك تماما التحديات الراهنة وسبل التعامل معها، وأن الجميع يعمل على انخفاضات معدلات التضخم، وأن يكون هناك استثمارات.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، عن ضرورة التنسيق بين الجهات المالية العربية ونظيرتها الدولية لمواجهة التحديات الراهنة.

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