الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

مدبولي: الحكومة تولي اهتمامًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتماما بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهناك استراتيجية جديدة للصناعة واهتمام بتقليل نسبة الانبعاثات، والحفاظ على المناخ.

txt

مدبولي: المؤسسات المالية العربية تدرك التحديات الراهنة وسبل التعامل معها

txt

مدبولى يلتقي مسئولي تحالف عالمي لاستعراض مشروع لتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية

مصر قامت بتعديل الكثير من التشريعات

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته أثناء بدء انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن مصر قامت بتعديل الكثير من التشريعات من أجل تشجيع القطاع الخاص، وأن يكون هناك حل للكثير من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن هناك مشروعات مشتركة منها دوليًا واقليميًا بقيمة 324 مليار دولار، قامت بها الدولة من أجل تخفيف الانبعاثات من والحفاظ على المناخ.

علاقات اقتصادية بين مصر وجميع الدول العربية

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن هناك علاقات اقتصادية بين مصر وجميع الدول العربية، وأن هذا التعاون له تأثير على النمو، وهناك تسهيل لدخول المستثمرين مصر، وهناك حوافز يتم تقديمها لـ المستثمرين.

الجريدة الورقية