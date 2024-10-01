مدبولي: الحكومة تولي اهتمامًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتماما بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهناك استراتيجية جديدة للصناعة واهتمام بتقليل نسبة الانبعاثات، والحفاظ على المناخ.

مصر قامت بتعديل الكثير من التشريعات

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته أثناء بدء انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن مصر قامت بتعديل الكثير من التشريعات من أجل تشجيع القطاع الخاص، وأن يكون هناك حل للكثير من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن هناك مشروعات مشتركة منها دوليًا واقليميًا بقيمة 324 مليار دولار، قامت بها الدولة من أجل تخفيف الانبعاثات من والحفاظ على المناخ.

علاقات اقتصادية بين مصر وجميع الدول العربية

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن هناك علاقات اقتصادية بين مصر وجميع الدول العربية، وأن هذا التعاون له تأثير على النمو، وهناك تسهيل لدخول المستثمرين مصر، وهناك حوافز يتم تقديمها لـ المستثمرين.