رئيس الوزراء: الإجراءات الأخيرة للحكومة مكنت اقتصادنا من مواجهة الأزمات (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية تواصل جهودها للارتقاء بالبنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات.

مواجهة الأزمات

وأضاف “مدبولي” خلال بدء انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مكنت اقتصاد مصر من مواجهة الأزمات.

المبادرات التنموية

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات التنموية في مصر على رأسها مبادرة حياة كريمة.



