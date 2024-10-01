الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رئيس الوزراء: الإجراءات الأخيرة للحكومة مكنت اقتصادنا من مواجهة الأزمات (فيديو)

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية تواصل جهودها للارتقاء بالبنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات.

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مدبولي: الحكومة تولي اهتمامًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر (فيديو)

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مدبولي: المؤسسات المالية العربية تدرك التحديات الراهنة وسبل التعامل معها

 مواجهة الأزمات

وأضاف “مدبولي” خلال بدء انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مكنت اقتصاد مصر من مواجهة الأزمات.

المبادرات التنموية 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات التنموية في مصر على رأسها مبادرة حياة كريمة.


 

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