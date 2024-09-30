أكسيوس يكشف أهداف الاجتياح البري الإسرائيلي لجنوب لبنان

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي خطط وأهداف الاجتياح البري الإسرائيلي لجنوب لبنان، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وجاء في المقال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: “الهدف من التوغل البري هو تطهير الحدود والسماح بعودة عشرات آلاف السكان”.

ولفت المسؤولون، إلى إنه بمجرد القضاء على وجود "حزب الله" بالقرب من الحدود، سيتمكن عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين نزحوا خلال الضربات عبر الحدود بعد 7 أكتوبر من العودة إلى منازلهم.

وأضاف الموقع: "على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، نقلت قوات الدفاع الإسرائيلية العديد من وحدات المشاة والدبابات من غزة إلى الحدود الشمالية وحشدت العديد من ألوية الاحتياط".

وأوضح المسؤولون: "مجلس الوزراء الأمني يبحث في جلسة اليوم العملية البرية في لبنان".

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.

و أوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا على المستوى السياسي للتصديق على عملية برية في لبنان.