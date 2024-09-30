الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أردوغان: يجب على الأمم المتحدة استخدام القوة ضد إسرائيل

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

شدد رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، على تفعيل سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام القوة ضد إسرائيل إذا لم يظهر مجلس الأمن الدولي الإرادة اللازمة.

 

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وبحسب سبوتنيك، قال أردوغان، أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي الصمت إزاء البلطجة الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة"، مشيرًا إلى أن "تركيا كثفت الاتصالات الدبلوماسية لوقف هجمات إسرائيل على لبنان.


وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.


وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي، وعدد آخر من قادته، وهو ما أكده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، في أول تصريحات بعد الضربة التي استهدفت نصر الله.

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