الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل.. إسرائيل تقصف القطاع الشرقي جنوب لبنان بالدبابات

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

ذكرت وكالة روسيا اليوم مساء اليوم الإثنين إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا و العديسة في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

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اجتياح لبنان واللغم التوراتى

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تمهيدًا لبدء عملية برية ..إسرائيل تفرض منطقة عسكرية في الحدود مع لبنان


وأضافت، أن إسرائيل تشن بوتيرة غير مسبوقة قصفًا مدفعيًا على بلدات القطاع الشرقي.


يذكر أن، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال انه يتم فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفر غلعادي بناء على تقييم الوضع.


وأفاد المتحدث في بيان بأن "الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي.


وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن هذا الإعلان قد يكون تمهيدا لبدء عملية برية في الحرب مع لبنان.

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