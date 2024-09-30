مدير تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مسئولي الإدارة المركزية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمحافظة الفيوم,، بقيادة نادية عبدالله عوض, رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بالوزارة (أم المعلمين) ، وعمرو عاطف عبده بالمكتب الفني للإدارة المركزية لشئون المعلمين ، وأحمد عبدالرازق ، وحسام محمد عبدالمنعم بالإدارة العامة للمتابعة بالوزارة.

تفقدت رئيس الإدارة المركزية للمعلمين ويرافقها الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة ، والدكتور منتصر الشماع مدير إدارة إطسا التعليمية ، عدد من مدارس إدارة إطسا التعليمية ، للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس. مدرسة أبو بكر الباسل للتعليم الأساسي ومدرسة البورة الابتدائية ومدرسة عتامنة الجعافرة للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد أحمد محسن الابتدائية برحمي.

اجتماع فى النقابة…

أشادت “عبد الله ” بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس بمحافظة الفيوم. كما عقدت إجتماع بمقر نقابة المعلمين بالفيوم، مع عدد من القيادات التعليمية بالفيوم ، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية ، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام ، ومديري الإدارات التعليمية ، ومديري المراحل ، وعدد من مديري المدارس على مستوى المحافظة.

تم مناقشة عدة محاور خلال الاجتماع ، ومنها آليات سد العجز من المعلمين بالمدارس و حل مشكلة كثافة الطلاب بالفصول الدراسية ومجموعات الدعم المدرسي. (المجموعات المدرسية ) للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

و تكليف موجهي الإدارات التعليمية وموجهي عموم المديرية بتنظيم محاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وتكليف معلمي التخصصات بالتدريس فى تخصصهم واستكمال الجدول فى نفس التخصص بالصفوف العليا وكشكول الواجب مقسم إلى ثلاثة أقسام ، وهى الحصة والواجب المدرسي والتقييمات ونشر التقييمات ، من شأنها اطلاع ولى الأمر والطالب على التقييم ، وتكافؤ الفرص، وتحمل الطالب مسئولية كاملة عن نفسه، وتنمية قيمة الصدق مع الذات لدى الطالب، والقضاء على التسريب و التاكيد على رفع نسبة المعلم من مجموعات الدعم المدرسي وزيادة جاذبية الطلاب نحو المدرسة والتعلم ، من خلال إتاحة بيئة مناسبة وجذابة للتلميذ داخل المدرسة وأعمال السنة ودرجات السلوك .

وفي نهاية اللقاء تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لأم المعلمين نادية عبدالله عوض, رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، وفريق العمل بالإدارة المركزية لشئون المعلمين، على زيارة مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، ولقاء المعلمين ومديري المدارس.

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