«أهلي 2007» يفوز على بيراميدز بثنائية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 حقق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

افتتح بيراميدز التسجيل أولًا ونجح الأهلي في تحول تأخره لفوز جاء في الثواني الأخيرة، حيث سجل زيدان ناجح هدف التعادل في الدقيقة ٤٣ قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني شكَّل الأهلي ضغطًا كبيرًا على دفاعات بيراميدز، إلى أن نجح مصطفى بهجت في اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 90 برأسية قوية رائعة إثر ركلة ركنية، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 - 1.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - محمد السيد - إياد مدحت - كريم عيد.

الوسط: حازم عاشور - محمد رأفت - مصطفى بهجت - أحمد الشيخ - محمد عاطف.

الهجوم: محمد هيثم.

وشارك زيدان ناجح بدلًا من محمد رأفت، وعمر فتحي بدلًا من كريم عمرو، وعصام أحمد بدلًا من محمد هيثم، وياسين عاطف بدلًا من محمد عاطف، ومحمد أشرف بدلًا من حازم عاشور.

بهذا الفوز الثاني على التوالي رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، مسجلًا 3 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.