محمد عبد الجليل: الأهلي يحتاج "رمضان " في منصب مدير الكرة

كشف محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، عن روشتة عودة النادي الأهلي إلى الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة السوبر الإفريقي.

وقال محمد عبد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن الأهلي عليه العودة لمدير كرة قوي وليس بالضرورة سيد عبد الحفيظ لكن من الممكن وجود شخصية قوية مثل محمد رمضان وعلينا العودة لأيام مثل أيام طارق سليم.

وأضاف محمد عبد الجليل: كان لدينا تركيز قوي عكس الوقت الحالي، ومحدش صبر عليّ في الأهلي 6 أشهر وهناك لاعبين يتم الصبر عليهم 5 سنين، ومن صوت على رحيلي من الأهلي هو طارق سليم ومعه محمد رمضان لذلك أطالب بعودته من أجل إعادة الاتزان.

واختتم محمد عبد الجليل: من فاز في السوبر الإفريقي هو من كان عنده نخوة أكثر، وجميعنا رأينا كيف جمع شيكابالا لاعبي الزمالك وحفزهم قبل المباراة.

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التجهيز لإحتفاليه كبيره فى ملاعب الناشئين بحضور الجماهير مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بعد الفوز بكأس السوبر الأفريقي يدعو إليها عدد كبير من رموز النادي فى جميع الألعاب وذلك عقب عودة الفريق من الأجازه التى حصل عليها.

وشهد مطار القاهره مساء أمس الأول استقبال حافل من الجمهور الأبيض للبعثه عند عودتها من المملكه العربيه السعوديه وتواجد فى المطار كل من الدكتور حسام المندوه أمين صندوق وهاني برزى ونيره الأحمر عضوي المجلس حيث استقبلوا جميع أفراد البعثه بالورود.

ويعقد مجلس الإداره جلسه خلال الساعات المقبله يحدد فيها المكافأة التى سيحصل عليها لاعبو الفريق بالإضافة إلى المكافأة النقديه الأخرى المقرره من ممدوح عباس الرئيس الأسبق والذى وجه الدعوه لجميع أفراد البعثه فى منزله للاحتفال بهم كما وجه الدعوه للمستشار ترك ال الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه بالمملكه العربيه السعوديه لزيارة نادى الزمالك.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز منح لاعبيه راحه لمدة أسبوع على أن يعود الأبيض للتدريبات السبت المقبل استعدادا للفترة القادمه سواء بطولة السوبر المصري أو الكونفدراليه أو الموسم الكروى الجديد.