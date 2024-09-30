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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ماذا قدم ناشئو الأهلي قبل ملاقاة بيراميدز اليوم بدوري الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم الاثنين  ضيفه بيراميدز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية. 

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موعد مباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا


يدخل فريق أهلي 2007 مواجهة بيراميدز وهو يسعى من أجل تحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري، بعدما تمكن من حسم لقائه الأول خارج ملعبه أمام زد، بهدف دون رد سجله مصطفى بهجت.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كل من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك

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