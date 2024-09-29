القاهرة أول بنك يحصد الجائزة الذهبية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Global SME Finance Forum والذى يتم إدارته من IFC

حصد بنك القاهرة الجائزة الذهبية عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجال ابتكار منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام ٢٠٢4 كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة وفقاً لما أعلنه منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى يتم ادارته من مؤسسة التمويل الدولية IFC "عضو مجموعة البنك الدولي " وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمنتدى الذي تم عقده فى ساوباولو بالبرازيل من ١6 الى ١8 سبتمبر ٢٠٢4.

وقال أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن حصول البنك على تلك الجائزة في إطار منافسة مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعد انعكاساً واضحاً لما يتمتع به بنك القاهرة من خبرات واسعة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع "عفت" أن الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد ركائز سياسات التطوير التى ينتهجها البنك لما تستحوذ عليه تلك المشروعات من أهمية بالغة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير. مشيرا إلى أن حجم التمويل لهذا القطاع بلغ نحو 26.1 مليار جنيه بنهاية النصف الثاني من عام 2024، كما بلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية

فيما أفاد نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة ان بنك القاهرة مستمرا في حصد الجوائز حيث سبق وأن توج بالجائزة البلاتينية كأفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا " فضلا عن جائزه افضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمى من مؤسسه “ The Digital Banker”

كما أشار أن البنك يعمل أيضاً على تقديم خدمات استشارية غير مالية من خلال موظفين متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة على بدء الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتكون تلك الخدمة مجانية في إطار جهود البنك ودوره الفعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني وتقنين جميع المشروعات وتقديم الدعم الكامل في إدارة المشروعات.