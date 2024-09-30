ريال مدريد يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة كورتوا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل إصابة حارسه كورتوا الذي تعرض للإصابة خلال المواجهة مع اتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

خاض ريال مدريد 7 جولات في الدوري الإسباني، انتصر في خمس مواجهات من اصل سبع جولات، ويحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

ريال مدريد في بيان رسمي يعلن إصابة كورتو

‏بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة الضامة في ساقه اليسرى.

أضاف البيان الطبي أن مدة الغياب قد تصل لثلاث أسابيع، ويغيب عن مباراة فياريال في الدوري الإسباني وليل في دوري ابطال اوروبا.