موعد عودة مشاركة كيليان مبابي مع ريال مدريد

تحدد بشكل كبير موعد عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ مؤخرا.

وقالت شبكة "كوبي" الإسبانية اليوم الإثنين، أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي، سيكون جاهزًا تمامًا لمباراة سيلتا فيجو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسيكون هدف ريال مدريد الفترة المقبلة، تجهيز مبابي للمشاركة في كلاسيكو الأرض، المقرر إقامته يوم الـ26 من أكتوبر المقبل، في ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ريال مدريد قد تعالد أمس الاحد، مع نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، خلال الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 18 نقطة، متأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر ومتقدما بنقطتين عن أتليتيكو صاحب المركز الثالث بعد 8 مباريات.