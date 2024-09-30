ناقد رياضي : عبد الله السعيد في عمر الـ ٣٩ تفوق فنيًا على إمام عاشور بالسوبر الأفريقي

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك يستحق الاشادة على ما قدمه في لقاء الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه اختار تشكيل جيد منهم بنتايك الذي لعب مباراة كبيرة.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "مارسيل كولر المدير الفني لم يجد الاوراق الهجومية لتحقيق الاضافة، بينما جوميز دفع بثنائي ناصر منسي وعمر فرج وبالفعل الأول سجل هدف التعادل".

وأضاف: "عبدالله السعيد تحرك أكثر من إمام عاشور في الملعب وكان مؤثرًا بدرجة كبيرة رغم أن وصل لـ39 سنة، والارقام كلها كانت لصالح عبدالله في اللقاء وتفوق على صاحب الـ26 عاما والذي يعتبر من أبرز اللاعبين في مصر بمركز خط الوسط".