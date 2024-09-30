محمد عبد الجليل: كولر سبب خسارة الاهلي في السوبر

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن جميع لاعبي الأهلي خذولني في مباراة السوبر الإفريقي وإمام عاشور كان هدفه التسجيل وأفشة هدفه إحراز قاضية ثانية.

وأضاف محمد عبد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن كولر مسئول عن خسارة الأهلي والأمر مشابه لما حصل في 1994.

واختتم محمد عبد الجليل: الأهلي يحتاج إلى مدير كرة قوي، والصدمة شيء جيد من أجل العودة للتركيز والطريق الصحيح.

وشدد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن من كانت لديه النخوة هو من تمكن من الفوز في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وأضاف محمد عبد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الجميع شاهد كيف جمع شيكابالا جميع لاعبي نادي الزمالك قبل المباراة وحفزهم من أجل الفوز.

واختتم محمد عبد الجليل: ما حدث كان صدمة جيدة للأهلي من أجل العودة إلى الطريق الصحيح، ومن المهم عودة شخصية قوية في منصب مدير الكرة، ولا يهم المسمى هل هو مدير كرة أم مدير رياضي، لكن الأهم إعادة الاتزان.