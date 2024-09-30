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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة عمل دجاج مقلي من المطبخ الإسباني

دجاج مقلي من المطبخ
دجاج مقلي من المطبخ الإسباني

تحرص الأمهات على تحضير العديد من الأصناف المفيدة لصحة الجسم لذا تفضل احضار الدجاج في العديد من الوصفات التي تقدمها على مائدة الغداء لتجدد من روح المائدة أمام أفراد أسرتها.

ويسهل تحضير دجاج مقلي من المطبخ الإسباني بخطوات وسهلة لتزيد من روح مائدة الغداء.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير دجاج مقلي من المطبخ الإسباني بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الدجاج : 2 صدر (أو أربع أفخاذ / مخلي من العظام، ومُقطَّع)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (متوسطة الحجم / مخليَّة من البذور ومُقطَّعة إلى قطع كبيرة)

- الثوم : فصّان (مُقشَّر ومهروس)

- سجق : 60 جراماً (مُقشَّر ومُقطَّع إلى 10 قطع)

- مريمية : 8 ورقات (مفرومة)

- زعتر مجفف : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : نصف حبة (حامض)

- بشر الليمون : نصف حبة (حامض)

طريقة التحضير

1. يُقطَّع الدجاج، فيُملَّح ويُبهَّر.

 

2. تُضاف ملعقة من زيت الزيتون إلى مُقلاة كبيرة الحجم، وحين يسخن الزيت (من دون أن يحترق)، تُقلَّب قطع الدجاج في المقلاة، حتَّى تُصبح بنيَّة اللون، أي لحوالي خمس دقائق. ثمَّ، تُرتَّب في جانب من المقلاة، ويُضاف الزيت الباقي إلى الجزء الآخر من المقلاة. ويُقلَّب فيه كلٌّ من الفيلفلة والثوم والسجق والمريميَّة. ويُنثر الزعتر. وتبقى المُكوِّنات على النار، لبضع دقائق.

 

3. يُضاف عصير الليمون الحامض وبشره إلى المقلاة، مع تقليب المكوِّنات لدقيقة، ورفع الحرارة. ويُقدَّم الطبق ساخنًا، مع الخبز أو السلطة.

 

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