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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بهدایا مميزة.. القصة وراء "تحدي الرقص"؟

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

في خطوة جديدة تعكس مدى تفاعلها مع جمهورها، فاجأت النجمة شيرين عبدالوهاب محبيها بإعلانها عن تقديم هدايا شخصية للفائزين في التحدي الذي أطلقته مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على منصة "تيك توك".

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هدايا شيرين عبد الوهاب

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي شيرين المستمر للتواصل مع جمهورها والتعبير عن شكرها لدعمهم المستمر.

وأطلقت شيرين تحدي رقص عبر حسابها على "تيك توك"، وحثت جمهورها على المشاركة فيه، ولتشجيعهم أكثر، أعلنت عن منح هدايا قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل، هذا التحدي جاء في إطار سعي شيرين إلى نشر أجواء من الفرح والتفاؤل بين جمهورها.

 

على صعيد آخر، أعربت شيرين عبدالوهاب مؤخرًا عن حزنها الشديد للأوضاع التي يمر بها لبنان، مؤكدة على عمق حبها لهذا البلد وشعبه، وقد تلقت تعليقات إيجابية كثيرة من الجمهور اللبناني الذي عبر عن شكره وتقديره لموقفها الإنساني.

 

كما تواصل شيرين عبدالوهاب تقديم أعمال فنية جديدة، حيث أعلنت مؤخرا عن الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، بعدما طرحت أغلب أغاني الألبوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت هذه الأغاني نجاحا كبيرا وحصدت ملايين المشاهدات والاستماع.

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