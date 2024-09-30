الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بريطانيا تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على لبنان

 أكدت بريطانيا على ضرورة وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وإتاحة المساحة اللازمة لتنفيذ الحلول السياسية، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

 

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متحدثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الوضع في لبنان صعب

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إيران: لن نرسل مقاتلين لمواجهة إسرائيل في لبنان وغزة

 

 

مسؤول لبناني: الوضع داخل صيدا صعب للغاية مع تدفق الآلاف من النازحين:

 وفي إطار آخر، أكد مدير خلية إدارة الكوارث في بلدية صيدا اللبنانية، مصطفى حجازي، أن الوضع داخل صيدا صعب للغاية مع استقبال آلاف النازحين.. مشيرًا إلى تواجد حاليًا 6 آلاف نازح في أكثر من 22 مأوى، بالإضافة إلى المتواجدين في الشوارع والمساكن.

 

 وتابع في تصريحات صحفية أمريكية، اليوم الإثنين، أن صيدا تعرضت لاعتداء غاشم أسفر عن فقدان أكثر من 50 شهيدًا وإصابة عشرات آخرين، ولا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض.. ونحن نبذل كافة الجهود بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني" .

 وأشار حجازي إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع، حيث يتم العمل على تأمين المساعدات للنازحين قدر الإمكان، وتشمل هذه المساعدات المواد الغذائية ومواد التنظيف، لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك، لا يزال هناك نقص في المواد الأساسية .

 وأضاف، "نواجه صعوبات كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث تعاني مؤسسات الدولة من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، ولا تمتلك الكوادر البشرية والتقنية اللازمة"، مشيرًا إلى أن الدعم الأساسي اليوم يأتي من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية .

 وأوضح حجازي، أن صيدا لديها مشكلة في البنية التحتية، حيث تعاني المدينة من انقطاع الكهرباء وضغط كبير على الموارد الأساسية، مؤكدًا الحاجة الماسة لتأمين المعدات ووسائل النقل والأدوات التكنولوجية، والتواصل مع المجتمع الدولي لتوفير هذه المتطلبات.

 على صعيد متصل، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة جوار النخل - قدموس ، شمالي صور ، كما شن غارة أخرى على بلدة بدياس قضاء صور.

 ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أيضًا صباح اليوم غارة جوية مستهدفًا منطقة الجبل الأحمر في بلدة حاروف، كما نفذ غارة على بلدة برج رحال، وفي مرجعيون شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الخيام.


 

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