متحدثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الوضع في لبنان صعب

أكدت متحدثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان، أن الوضع في لبنان صعب بسبب زيادة أعداد النازحين من الجنوب.

وتابعت المتحدثة خلال تصريحاتها عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن القطاع الصحي يعاني تحديات كبيرة تتمثل في نقص الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية.

وأشارت المتحدثة إلى أنه: "نتعاون مع وزارة الصحة لرفع جاهزية المستشفيات".

وأضافت المتحدثة: "فرقنا منتشرة في لبنان منذ بدء التصعيد لتقديم الاستجابة الإنسانية الفورية للمصابين".

الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 8 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على منطقة الكولا





وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الكولا في بيروت ليل أمس أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

من ناحية أخرى، أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الإثنين بأن نحو مائة ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية.

وكتب جراندي عبر منصة (إكس): "إن عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية بلغ مئة ألف شخص، من لبنانيين وسوريين، التدفق متواصل".

متظاهرون إسرائيليون يخترقون حواجز الشرطة ويقتربون من منزل نتنياهو

خرج متظاهرون إسرائيليون مناهضون لحكومة الاحتلال إلى شوارع القدس المحتلة، اليوم الإثنين، وتوجهوا إلى منزل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق موقع القاهرة الإخبارية .

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن متظاهرين إسرائيليين تمكنوا من اختراق حواجز الشرطة واقتربوا من منزل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولطالما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو ومقر الكنيست الإسرائيلي، طوال العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بإجراء انتخابات فورية وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين المحتجزين في غزة.

ويرغب العديد من الإسرائيليين، الذين يشعرون بالقلق بسبب المحتجزين ويتهمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوضع المصالح السياسية قبل كل شيء في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن نتنياهو قوله، إن "القيادة الإسرائيلية تعتقد أن نحو نصف المحتجزين الـ97 لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة".