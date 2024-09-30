رئيس قضايا الدولة يزور وزير الاتصالات لبحث سبل التعاون في التحول الرقمي

أجرى المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، زيارة إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقر الوزارة بالقرية الذكية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة لتدعيم وتطوير منظومة التحول الرقمي وآليات دعم التكنولوجيا الرقمية.

رئيس هيئة قضايا الدولة يزور وزير الاتصالات



وشهد اللقاء مناقشة الجهود المستمرة لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية للعدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القضائية من خلال ميكنة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وأكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك لتحقيق هذه الرؤية.



رئيس قضايا الدولة يزور وزير الاتصالات

حضر اللقاء المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس سعد رشدي، والمهندس محمود بدوي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء القضائي.



ومن جانب قضايا الدولة، حضر :

المستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة “الأمين العام”،المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة “المشرف على مكتب رئيس الهيئة”،المستشار وليد السيد عناني، الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي، المستشار مصطفي هيكل، عضو الامانة العامة.